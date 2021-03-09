Cumhurbaşkanlığı'nın Staj Seferbirliği'ne nasıl başvuru yapılır? Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda bu sene 2. kez gerçekleştirilen, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin ‘Senin İçin Seferbiriz’ teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik ‘Staj Seferbirliği' programında, staj arayan öğrenciler, istedikleri yerde çalışma imkânı buluyor…

STAJ SEFERBERLİĞİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

‘Staj Seferbirliği’ programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıf olmak üzere not ortalaması 4 ve üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

Aldıkları staj teklifleri kapsamında talep ettikleri kurumda ya da kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarihlerde yıl sonuna kadar staj yapabileceklerin sınıf durumlarının sene içerisinde değişeceği öngörüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak. Fakat bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme koşulu aranacak.

Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde tutularak, mesleki, akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yeterlilikleri üzerinden yapılacak.