Cumhurbaşkanlığı'nın Staj Seferbirliği'ne nasıl başvuru yapılır? Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda bu sene 2. kez gerçekleştirilen, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin ‘Senin İçin Seferbiriz’ teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik ‘Staj Seferbirliği' programında, staj arayan öğrenciler, istedikleri yerde çalışma imkânı buluyor…
‘Staj Seferbirliği’ programına, ön lisans 2. sınıf, lisans 3. ve 4. sınıf olmak üzere not ortalaması 4 ve üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuruda bulunabilecek.
Aldıkları staj teklifleri kapsamında talep ettikleri kurumda ya da kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarihlerde yıl sonuna kadar staj yapabileceklerin sınıf durumlarının sene içerisinde değişeceği öngörüldüğünden program, ön lisans 1. sınıf ve lisans 2. sınıf öğrencilerinin başvurusuna da açık olacak. Fakat bu öğrenciler için staj yapacağı tarihlerde bir üst sınıfa geçme koşulu aranacak.
Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sınırlı sınav performansını ölçen bir yöntem yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergilenen performans, yetkinlikleri artırmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen başarılar göz önünde tutularak, mesleki, akademik, sosyal, sanatsal ve sportif yeterlilikleri üzerinden yapılacak.
Başvuru sürecinde adaylar, ilk aşamada 3 farklı yeterlilik alanındaki (mesleki-akademik, sanatsal-sosyal ve sportif) başarılarını içine alan ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.
BAŞVURU DETAYLARI
Staj programına kayıt yaptırmak isteyenler, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmî LinkedIn, Twitter, Facebook ve İnstagram hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden görebilecek.
"Staj Seferbirliği" programı başvuruları da "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.
Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda yer alan öğrencilere, kişisel bilgilerini görmeden sosyal, akademik ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifinde bulunacak, stajyer havuzundaki öğrencileri kurumlarına kazandırabilmek adına yarışacak.
Staja başlayanların yasal hakları, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.
55 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
Kamu kurumlarının tüm stajyer alımlarının dışında özel sektörden gönüllü işverenlerin katıldığı programa, 22 Şubat tarihinden itibaren 55 binin üzerinde üniversite öğrencisi başvuru aşamalarının hepsini tamamlayarak katıldı.
Ayrıca 385'i özel sektörden, bin 658'i de kamu kurumlarından olmak üzere toplam 2 bin 43 işveren programa katıldı.