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  4. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü!

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü!

11.05.2024 11:54
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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan’ın babası Osman Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü!

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan, bugün hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan’ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet; değerli kardeşim Hasan Doğan’a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin" dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Fahrettin Altun hasan doğan
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