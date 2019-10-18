Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sanayicilere hitabında "Sahada kullanılabilecek bir ürünle, silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünüz ve şu anda mevcut olmayan bir teknolojiyle ilgili fikriniz varsa, bununla ilgili yol almak istiyorsanız kolları sıvayın ve işe girişin." dedi. Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası'nca düzenlenen "Konya Savunma Sanayii Buluşmaları"nda, sanayicilerden savunma sanayisine daha fazla katma değer oluşturmalarını beklediğini söyledi. Savunma ile diğer sanayi alanlarının ayrı düşünülmemesi gerektiğini, farklı alanda sanayicilik yapanların savunma sanayisinde de kullanılabilecek ürünler geliştirebileceğini anlatan Demir, "Sahada kullanılabilecek bir ürünle, silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılayacağını düşündüğünüz ve şu anda mevcut olmayan bir teknolojiyle ilgili fikriniz varsa, bununla ilgili yol almak istiyorsanız kolları sıvayın ve işe girişin. Biz, başında yakalayıp destek verebildiklerimize veririz ama veremediklerimize de şunu garanti ediyorum, eğer sahaya işe yarar bir ürün sunarsanız, bununla ilgili önünüzün açık olacağı garantisini veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "KOBİ'lerle iş birliği yapın" Demir, sanayicilere finansal anlamda gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Eğer biz işin başında size finansal destek sağlayamazsak, arkasında olduğumuz bu tür projelere özellikle devlet bankaları tam bir güvenle kredi verme konusunda bizimle mutabık. Denklemi böyle kurmuş olalım. 'Savunma Sanayii Başkanlığı bize ne kredi verecek? Hangi projeye avans verecek de başlayacağız?' yerine, 'Falanca ürünü düşündük, şu teknolojiyi çalışmak istiyoruz' dediğinizde, kolları sıvayıp o yöne gitmeniz bizim için çok değerli. Bunun garantisi biz oluruz. Yeter ki sahada kullanılacak bir ürününüz olsun. Bunun yanında bütün ana yüklenicilerimize şart koştuğumuz bir yaklaşım var. İşlerinin çok büyük bir kısmını alt yüklenicilere dağıtmalarını, KOBİ seviyesinde şirketlerimizle iş birliği yapmalarını, gölgelerinde ot bitirmeyen değil de etrafında bir orman oluşturan şirketler olmalarını istiyoruz." Türk üreticilerin dünya pazarında daha etkin olmasını istediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: