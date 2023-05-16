CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR ne zaman? 2. tur nasıl olacak, yüzde 50+1 gerekecek mi? Türkiye bir kez daha sandığa gidecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda sonuçlanacak. YSK yeni oy pusulasını yayınladı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıralaması da belli oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2. tur seçimlerde oy pusulasında 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ikinci sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer alacağını açıkladı. İşte, 2023 2. tur seçim tarihi...

2. TUR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

YSK Başkanı Yener yaptığı konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür."

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR ONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

YSK Başkanı Yener açıklamalarına şöyle devam etti:

"19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra 20-24 Mayıs arasında yurt dışında oy verme işlemleri yapılacaktır."

