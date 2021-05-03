Cumhurbaşkanlığı seçimi için 51 adaydan üçüne izin çıktı

Esad'ın seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Suriye'de Anayasa Mahkemesi, 26 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 adaydan sadece üçünün başvurusunu kabul etti. Başvurusu kabul edilen adaylardan biri, ülke yönetimini babasından devralan ve 2000 yılından bu yana iktidarda bulunan Beşar Esad oldu.

Esad ile birlikte adaylığı kabul edilen diğer iki isim ise 2016-2020 yılları arasında devlet bakanlığı yapan Abdullah Sallum Abdullah ile sistemi eleştiren çevrelerin "müsamaha gösterilen muhalefet" diye adlandırdığı kesimden Mahmud Marey olarak açıklandı.

55 yaşındaki eski bakan Abdullah, sistemin içinden biri olarak görülürken Marey'in de dahil olduğu ülke içindeki muhalefet, sürgündeki muhaliflerce rejimin uzantısı olmakla eleştiriliyor.

7 Mayıs'a kadar itiraz edilebilecek

Anayasa Mahkemesi, diğer 48 kişinin adaylık başvurusunun ise "anayasal ve yasal koşulları karşılamadığı" gerekçesiyle geri çevrildiğini açıkladı. Adaylık başvurusu reddedilenlerin 7 Mayıs'a kadar itiraz hakkı bulunuyor.