Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılıyor? Bir dahaki seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi!

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Türkiye'nin 2. tur seçim heyecanı sandıklar kapandıktan sonra da devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre yarışı Cumhurbaşkanı Erdoğan önde götürürken partililer ve seçmenler kutlamalara başladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç yılda bir yapılıyor? Bir dahaki seçim ne zaman? İşte, detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmasının yanı sıra 40 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve üniversite mezunu olan adaylar arasından doğrudan halk tarafından seçilir.

BİR DAHAKİ SEÇİM NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bir sonraki seçimleri 2028 tarihinde yapılacak.

