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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni sezon açılışı için verdiği konsere katıldı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni sezon açılışı için verdiği konsere katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 konser sezonun açılışı şerefine Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konsere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldı.
GÜHER VE SÜHER KARDEŞLERİ AYAKTA ALKIŞLADI
Birinci şef Rengim Gökmen yönetiminde sahne alan Senfoni Orkestrası'nın eserlerini Güher ve Süher Pekinel kardeşler seslendirdi. Ferit Tüzün'ün 'Türk Kapriçyosu'yla başlayan konserde, Gürcü asıllı Rus besteci Alexander Borodin'in 'Poloveç Dansları' eseri de finalde dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pekinel kardeşleri ayakta alkışladı.
Erdoğan, konserin sonunda 1933 yılına ait Riyaset’i Cumhur Orkestrası tarafından seslendirilen İstiklal Marşı'nın taş plak kaydını Şef Rengim Gökmen ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu'na hediye etti.

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