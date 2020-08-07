Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 30 Ülke Büyükelçisiyle Ayasofya'yı Gezdi

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 ülkenin büyükelçisiyle birlikte Ayasofya’yı ziyaret etti.

Ziyarete Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sayın Valimiz, Bakan Yardımcımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, diğer arkadaşlarımız bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçileri ile Ayasofya'da yapılan çalışmaları birlikte görme imkânımız oldu. Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik hem de yeni düzenlemeler, perde sistemi nasıl, cemaat nereden giriyor çıkıyor, turistler, ziyaretçiler nereden girip çıkacaklar, bunlar hakkında bilgi verdik" dedi.

Kalın ayrıca “"Her ne kadar korona şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten de son derece memnunuz. Gelenler gerçekten bu büyük mabetten, mekândan etkileniyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, beraberindekiler ve 30 ülkenin büyükelçileri, Ayasofya ziyaretinin ardından Topkapı Sarayı’na geçerek burada büyükelçiler onuruna verilen yemeğe katıldı.

