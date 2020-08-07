HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 30 Ülke Büyükelçisiyle Ayasofya'yı Gezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 30 Ülke Büyükelçisiyle Ayasofya'yı Gezdi

07.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 ülkenin büyükelçisiyle birlikte Ayasofya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 30 Ülke Büyükelçisiyle Ayasofya'yı Gezdi

Ayasofya’nın statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 30 ülkenin büyükelçisiyle birlikte Ayasofya’yı ziyaret etti.

Ziyarete Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sayın Valimiz, Bakan Yardımcımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, diğer arkadaşlarımız bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçileri ile Ayasofya'da yapılan çalışmaları birlikte görme imkânımız oldu. Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik hem de yeni düzenlemeler, perde sistemi nasıl, cemaat nereden giriyor çıkıyor, turistler, ziyaretçiler nereden girip çıkacaklar, bunlar hakkında bilgi verdik" dedi.

Kalın ayrıca “"Her ne kadar korona şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten de son derece memnunuz. Gelenler gerçekten bu büyük mabetten, mekândan etkileniyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, beraberindekiler ve 30 ülkenin büyükelçileri, Ayasofya ziyaretinin ardından Topkapı Sarayı’na geçerek burada büyükelçiler onuruna verilen yemeğe katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması! AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Diğer Haberler
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Asker uğurlamalarıyla ilgili flaş karar

Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir hayatını kaybetti! Efsane servet kime kalacak?

Efsane servet kime kalacak?

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması! 81 ilde suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!

'Yakın zamanda büyük bir deprem olacak' dedi ve uyardı: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili 'New York modeli' önerisi

Prof. Dr. Ceyhan'dan okulların açılmasıyla ilgili flaş öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.