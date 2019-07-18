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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

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