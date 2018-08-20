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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

"(ABD Büyükelçiliğine ateş açılması) Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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