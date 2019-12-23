Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, ABD G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 Robert O\u2019Brien ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede Suriye, Libya ve Do\u011fu Akdeniz\u2019deki geli\u015fmeler ele al\u0131nd\u0131. K\u00f6pekten insanlara trafik \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 dersiS\u00f6zc\u00fc Kal\u0131n, O'Brien ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcGaziemir Belediye Ba\u015fkan\u0131 CHP'li Arda, parti y\u00f6netimini ele\u015ftirdi