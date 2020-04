Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı yazı: Post-korona dünya

Her şeyi kapsayan bir kavram olarak insan güvenliği, insan hürriyetinden ayrılamaz. Sağlıklı bir sosyo-politik düzen salt güvenlik merkezli işleyemez. İnsan yaratıcılığının, düşüncesinin, ilişkilerinin ve üretiminin olmazsa olmaz koşulu (sine qua non) özgürlüktür. Doğal yahut insan eliyle hazırlanan felaketlerle mücadelede güvenlik ve özgürlük dengesini sağlayabilmek elzemdir. Korona salgını, biyo-güvenlik ve sanal-güvenliğin bireylerin olduğu kadar toplumlar, şirketler ve devletler için de ne kadar hayati bir önemi haiz olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki virüs saldırılarının üstesinden gelebilmek için bu alanlara çok daha fazla yatırım yapılması beklenmektedir. Yeni teknolojiler gelecekteki her hastalığı ve salgını engelleme kapasitesine sahip olmayabilir. Fakat bize en az kayıpla nasıl yaşamamız gerektiğini öğretecektir."

Wuhan'da, New York'ta veya Madrid'de olmasına bakılmaksızın, en savunmasızı korumak önceliğimiz olmalıdır. Suriyeli, Afgan ve diğer milletlerden milyonlarca mülteci, hiçbir sağlık güvenceleri ve korunmaları olmadan, dünyanın her yerine dağılmış durumda bulunuyor. Yaşlılarımız, hastalarımız, ihtiyaç sahipleri ve yabancılarla ilgilendiğimizde, derinlerdeki insaniyetimizi hatırlamalı ve yüceltmeliyiz. Bugün dünyanın her yerindeki sayısız hastanede, klinikte ve yoğun bakım servislerindeki tablo tam da bunu yansıtmaktadır."

Kalın, bu beklenmedik sınamanın asıl kahramanı olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını başka hayatları kurtarmak için riske attıklarına dikkati çektiği yazısında, "Eğer virüsü bilim ve teknolojimizle olduğu kadar hikmet, merhamet ve insanlığımızla da yenmeyi istiyorsak bu derin insaniyet her sokağa, her mahalleye her şehre ve her ülkeye yayılmalıdır. Daha yüksek duvarlar inşa etmek, popülist ve korumacılara bazı kazanımlar sağlayabilir ancak herkese güvenlik ve emniyet sağlayamaz. Korona günleri geçecektir fakat siyasi ve dini liderler 'yabancı düşmanlığı', 'anti-semitizm', 'İslamofobi', 'ırkçılık ve ayrımcılık' gibi virüslerin topluma yayılmaması için öncülük etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.