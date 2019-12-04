Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO açıklaması

Londra'da NATO Liderler Zirvesi başladı. Zirve öncesi yaşanan Türkiye-NATO geriliminin yankıları devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO'ya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birlik ve dayanışma, NATO’nun iki temel direğidir. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende degiliz." ifadelerini kullandı.