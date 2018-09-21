Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER Bütün dünyanın izlediği İdlib saldırısı önlenmiş oldu. Mutabakat çerçevesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Silahlardan arınmış alanın nasıl oluşturulacağı konuları da MİT, TSK ve özel kuvvetler Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyorlar. İdlib mutabakatı çerçevesinde bu çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Bütün bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, İdlib'le ilgili olarak sahada MİT VE TSK'nın Ruslarla çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Kalın, ABD ile Münbiç'te ortak devriyenin de çok yakında başlayacağını duyurdu.

"MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE ÇOK YAKINDA"



ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatını uygulanması büyük önem arz ediyor. ABD ile Münbiç'te ortak devriye çok yakın bir zamanda başlayacak.

YURT DIŞI OPERASYONLAR



MİT'in terör örgütlerine karşı yurt dışı operasyonları kararlılıkla devam edecek. Reyhanlı'da olduğu gibi 3 yıl da olsa, 5 yıl da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka adaletin önüne çıkarılacaktır.

NEW YORK'TAKİ BM TOPLANTISI



Cumhurbaşkanımıznı birçok ikili görüşmesi olacak BM Genel Kurulu'nda. New York'ta 4 gün kalıyoruz, yoğun bir diplomasi trafiği görüyoruz. BM'nin ardından direkt olarak Berlin'e geçeceğiz. 28-29 Eylül'de bir devlet ziyareti gerçekleştireceğiz.

YEP

Dün sayın bakanımız hedefleri belli olan bir program açıkladı. Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması ve bünyesinin daha da korunması konusunda bir program açıklandı. Olumlu algılandığını görüyoruz. Gayet disiplinli şekilde uygulanmaya devam edecek.

SORU-CEVAP



(TSK'nın İdlib'deki gözlem noktaları) Bu gözlem noktalarının takviye edilmesi konusunda faaliyetler aynen devam ediyor, bundan sonra da devam edecek.