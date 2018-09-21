Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalın, İdlib'le ilgili olarak sahada MİT VE TSK'nın Ruslarla çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Kalın, ABD ile Münbiç'te ortak devriyenin de çok yakında başlayacağını duyurdu.
Soru cevap kısmında Bahçeli'nin İstanbul adayı çıkarmayacaklarına ilişkin açıklaması sorulan Kalın, 'Memnuniyet verici' derken, MHP liderinin 'hibe uçak' eleştirileri için, 'Sayın Bahçeli'nin görüşlerini saygıyla karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
Aşure gününü tebrik ediyorum. Birliği yakalayacak idrak düzeyine hepimizin ulaşmasını Allah'tan niyaz ediyorum.
İDLİB'DEKİ GELİŞMELER
Bütün dünyanın izlediği İdlib saldırısı önlenmiş oldu. Mutabakat çerçevesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Silahlardan arınmış alanın nasıl oluşturulacağı konuları da MİT, TSK ve özel kuvvetler Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyorlar. İdlib mutabakatı çerçevesinde bu çalışmalarını yoğunlaştırıyorlar. Bütün bölgenin terör unsurlarından arındırılması öncelikli hedefimizdir.
"MÜNBİÇ'TE ORTAK DEVRİYE ÇOK YAKINDA"
ABD ile vardığımız Münbiç mutabakatını uygulanması büyük önem arz ediyor. ABD ile Münbiç'te ortak devriye çok yakın bir zamanda başlayacak.
YURT DIŞI OPERASYONLAR
MİT'in terör örgütlerine karşı yurt dışı operasyonları kararlılıkla devam edecek. Reyhanlı'da olduğu gibi 3 yıl da olsa, 5 yıl da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka adaletin önüne çıkarılacaktır.
NEW YORK'TAKİ BM TOPLANTISI
Cumhurbaşkanımıznı birçok ikili görüşmesi olacak BM Genel Kurulu'nda. New York'ta 4 gün kalıyoruz, yoğun bir diplomasi trafiği görüyoruz. BM'nin ardından direkt olarak Berlin'e geçeceğiz. 28-29 Eylül'de bir devlet ziyareti gerçekleştireceğiz.
YEP
Dün sayın bakanımız hedefleri belli olan bir program açıkladı. Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması ve bünyesinin daha da korunması konusunda bir program açıklandı. Olumlu algılandığını görüyoruz. Gayet disiplinli şekilde uygulanmaya devam edecek.
SORU-CEVAP
(TSK'nın İdlib'deki gözlem noktaları) Bu gözlem noktalarının takviye edilmesi konusunda faaliyetler aynen devam ediyor, bundan sonra da devam edecek.
(İdlib'de silahsızlandırılacak bölge) MİT, sahada ılımlı muhaliflerle ve Ruslarla çalışmaları yürütüyorlar.
"OPERASYONLAR ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK"
(MİT'in yurt dışı operasyonları ve Gülen'in iadesi) Amerika olur, başka ülkeler olabilir. Buralara dönük de ilgili kurumlarımıznı opersyonları ara vermeden devam edecek. Her an, her yerde, her şey olabilir. Benzer operasyonlar olabilir, başka ülkelerde olabilir.
BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI
(Bahçeli'nin 'İstanbul'da aday çıkarmayacağız' açıklaması) Memnuniyet verici açıklamalar. Cumhur İttifakı ruhunun muhafaza edilmesi önem arz ediyor. Genel Başkanımız bu konuyu çalışacaklar.
'UÇAK' ELEŞTİRİSİ
(Hibe uçak tartışmaları) Sayın Bahçeli'nin görüşlerini saygıyla karşılıyoruz ama diğer uçaklar nasıl hizmet ediyorsa devlet envanterinde o da hizmet edecektir.
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