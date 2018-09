Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici

NEW YORK'TAKİ BM TOPLANTISI Cumhurbaşkanımıznı birçok ikili görüşmesi olacak BM Genel Kurulu'nda. New York'ta 4 gün kalıyoruz, yoğun bir diplomasi trafiği görüyoruz. BM'nin ardından direkt olarak Berlin'e geçeceğiz. 28-29 Eylül'de bir devlet ziyareti gerçekleştireceğiz.

(İdlib'de silahsızlandırılacak bölge) MİT, sahada ılımlı muhaliflerle ve Ruslarla çalışmaları yürütüyorlar.

"OPERASYONLAR ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK"



(MİT'in yurt dışı operasyonları ve Gülen'in iadesi) Amerika olur, başka ülkeler olabilir. Buralara dönük de ilgili kurumlarımıznı opersyonları ara vermeden devam edecek. Her an, her yerde, her şey olabilir. Benzer operasyonlar olabilir, başka ülkelerde olabilir.

BAHÇELİ'NİN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI



(Bahçeli'nin 'İstanbul'da aday çıkarmayacağız' açıklaması) Memnuniyet verici açıklamalar. Cumhur İttifakı ruhunun muhafaza edilmesi önem arz ediyor. Genel Başkanımız bu konuyu çalışacaklar.

'UÇAK' ELEŞTİRİSİ



(Hibe uçak tartışmaları) Sayın Bahçeli'nin görüşlerini saygıyla karşılıyoruz ama diğer uçaklar nasıl hizmet ediyorsa devlet envanterinde o da hizmet edecektir.