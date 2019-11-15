Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Bizim açımızdan çok verimliydi. Giderken telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'a "İyi bir hazırlıkla geleceğiz" demişti. Ciddi bir hazırlık yaptık. 17 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma Barış Pınarı Harekatı'nın en önemli sonuçlarından biriydi. Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı Türkiye'ye yönelik havayı değiştirdi.

Türkiye-ABD ilişkisi eşit aktör ilişkisi üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız bütün ülkelerle eşit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuşurken "Sizin de bizim de çıkarlarımız var, bunu kazan-kazan zemininde buluşturabiliriz" dedik.

Trump, Oval Ofis'teki görüşmede senatörlerin bilgileri yanlış kaynaktan aldığını vurguladı. Ziyaretten bir kaç gün önce Trump bu görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Türkiye tezlerini çok açık ve net şekilde orada ortaya koydu.

Sayın Trump Cumhurbaşkanımıza 'Avrupa'nın size mulaka yardım etmesi gerekiyor ve ben de bunu Avrupa'ya söylüyorum' dedi. Trump'ın bunu görüp dile getirmesi görüşmenin ana ayaklarından bir tanesiydi. NATO Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı zaten bu konuyu gündeme getirecek. Burada doğru zeminde doğru diyalog kurulduğu zaman bölgeye yön verecek pozitif anlamda şekillendirmek mümkün hale gelir. Bir tanesi buydu. Hepsi çözüldü mü, hayır.