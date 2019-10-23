Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Suriye konusunda varılan 10 maddelik 'Güvenli Bölge' mutabakatına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşmayla terör koridoruna ve ayrılıkçı siyasete darbe vurulduğunu belirten Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü güçlendi, Mültecilerin geri dönüşü için önemli bir adım atıldı. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.