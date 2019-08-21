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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.

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