Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, \u0130dlib\u2019de TSK konvoyuna y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131ya ili\u015fkin, "Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapacak" dedi. Buras\u0131 \u0130stanbul! Aylard\u0131r bu halde bekliyorAB T\u00fcrkiye Delegasyonu Ba\u015fkan\u0131 Berger: \u201cTren kullananlar\u0131n say\u0131s\u0131 Avrupa\u2019da artt\u0131\u201dB\u00fclent Ar\u0131n\u00e7: Aksayan, verimsiz olan alanlar, restore edilecek