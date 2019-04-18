Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n: "T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6n\u00fck tehdit dilinin ters tepece\u011fini a\u00e7\u0131k\u00e7a ilettik. Tek tarafl\u0131 dayatmac\u0131 s\u00f6ylemleri kabul etmemiz s\u00f6z konusu de\u011fil."Alt\u0131n ve yakutlarla i\u015flenmi\u015f! Bir depoda bulunduCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n'dan se\u00e7im a\u00e7\u0131klamas\u0131CHP\u2019li ba\u015fkan\u0131n ilk icraat\u0131 T.C. ibaresi oldu