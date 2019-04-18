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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye’ye dönük tehdit dilinin ters tepeceğini açıkça ilettik. Tek taraflı dayatmacı söylemleri kabul etmemiz söz konusu değil."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye’ye dönük tehdit dilinin ters tepeceğini açıkça ilettik.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye’ye dönük tehdit dilinin ters tepeceğini açıkça ilettik. Tek taraflı dayatmacı söylemleri kabul etmemiz söz konusu değil."

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