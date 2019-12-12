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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter

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