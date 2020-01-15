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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
POLİTİKA
HABERLERİ
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15.01.2020 17:18 |
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.