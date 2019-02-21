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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’daki son gelişmeler, devam eden müzakere süreci, Afganistan’ın birliği ve siyasi istikrarı ele alındı. Toplantıda, Türkiye’nin Afganistan ulusal barış sürecinde üstlendiği rol ve ülkede yeniden istikrarın sağlanmasına verdiği katkılar da değerlendirildi. Türkiye ve Afganistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların, iki ülke halkının kadim dostluk ve kardeşliğinin Afganistan’da kalıcı barış, sürdürülebilir istikrar ve güven ortamının sağlanması yönündeki öneminin altı çizildi.

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