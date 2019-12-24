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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle ’Hizaya getirme’ çabası içinde olmasınlar. Bu tür tehditlerle korkutamayacaklarını bilmeleri lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle ’Hizaya getirme’ çabası içinde olmasınlar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle ’Hizaya getirme’ çabası içinde olmasınlar. Bu tür tehditlerle korkutamayacaklarını bilmeleri lazım"

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