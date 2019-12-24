Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD yaptırımları) Yaptırım diliyle ’Hizaya getirme’ çabası içinde olmasınlar. Bu tür tehditlerle korkutamayacaklarını bilmeleri lazım"

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n: "(ABD yapt\u0131r\u0131mlar\u0131) Yapt\u0131r\u0131m diliyle \u2019Hizaya getirme\u2019 \u00e7abas\u0131 i\u00e7inde olmas\u0131nlar. Bu t\u00fcr tehditlerle korkutamayacaklar\u0131n\u0131 bilmeleri laz\u0131m" 'S\u00f6ylemek zorunday\u0131m' \u0130lber Ortayl\u0131'dan dikkat \u00e7eken uyar\u0131!Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n'dan \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarSinan Ayg\u00fcn, savc\u0131ya ifade verdi