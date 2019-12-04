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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada, “Birlik ve dayanışma, NATO’nun iki temel direğidir. Türkiye’nin müttefiklerinden beklentisi, PKK, DEAŞ VE FETÖ dahil terörün her türüne karşı somut bir biçimde yanında olmasıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz” ifadelerine yer verdi.

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