IHAAW151959-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim varlığımız Kürt kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini garanti altına almaktadır."
08.01.2019 15:19:59 TSI
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