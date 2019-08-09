HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi yaptı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye’nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' tesisi, Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Kalın ile Bolton'un bugün telefon görüşmes gerçekleştirdiği belirtilerek şöyle denildi.
"Görüşmede Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye’nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör koridorunun yerini 'barış koridoruna' bırakacağı ve yerinden edilmiş Suriyelilerin emniyetli bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri için uygun ortamın sağlanacağı dile getirilmiştir. Bu çerçevede ABD ile eşgüdüm halinde kurulması kararlaştırılan Müşterek Harekat Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret edilmiştir. Suriye’de kurulacak Anayasa Komisyonu ve siyasi geçiş sürecinin hızlandırılması konuları da ele alınmıştır."
Görüşmede ayrıca ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Eylül ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirmesi planan ziyarete dair detayların da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
HDP'li İl Başkanı gözaltında!HDP'li İl Başkanı gözaltında!

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Diğer Haberler
Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ile kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltında

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye Fetullah Gülen çağrısı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.