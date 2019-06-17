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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç verecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, “Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir” dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır halkının seçimle işbaşına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, “Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır halkının seçimle işbaşına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir” dedi.

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