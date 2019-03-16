IHAAW094900-SIY/16-03-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler"

16.03.2019 09:49:00 TSI

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