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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

IHAAW094900-SIY/16-03-2019 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? 16.03.2019 09:49:00 TSI NNNN

IHAAW094900-SIY/16-03-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler"

16.03.2019 09:49:00 TSI
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