IHAAW094900-SIY\/16-03-2019 \n- Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n: "Charlie Hebdo i\u00e7in y\u00fcr\u00fcyenler, Yeni Zelanda\u2019da katledilen M\u00fcsl\u00fcmanlar i\u00e7in de y\u00fcr\u00fcyecek mi? Ac\u0131s\u0131 ger\u00e7ekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" \n16.03.2019 09:49:00 TSI\nNNNNPARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z frikik \u00fcst\u00fcne frikik verdi!\u0130brahim Kal\u0131n: Ac\u0131s\u0131 ger\u00e7ekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirlerBTP Ba\u015fkan Aday\u0131 Kotil: Belediye b\u00fcnyesinde tohum bankas\u0131 kuraca\u011f\u0131z