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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

06.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i kabulüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Charles Michel ile olan görüşmesinin genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleştiği, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin etraflıca değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ile ilişkilerin geleceği ile ilgili Türkiye’nin perspektifini ortaya koyarak, Türkiye’nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göç mutabakatının güncellenmesi, Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, halklar arası temaslar ve üst düzey siyasi istişareler konularının gündeme geldiği görüşmede, AB’nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği belirtildi. Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin güçlenerek seyrinin hem Türkiye ve Avrupa ülkelerinin istikrarına, hem de küresel barışın sağlanmasına katkı sunacağı dile getirildi.

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Mülteci sorununun ortak sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı.

Terörle mücadelede işbirliğinin öneminin altı çizilen görüşmede, kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki gelişmeler, aşılama süreçleri ve muhtemel işbirliği alanları değerlendirildi.

Bölgesel krizlere sürdürülebilir çözümler üretilmesinin Türkiye ve AB ülkelerinin ortak menfaatine olduğu vurgulanan görüşmede Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz konuları da ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı’nın da Akdeniz’in bir barış denizine dönüşmesi yolunda önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Türkiye’de devam etmekte olan davalarla ilgili hukuki sürece herkesin saygı göstermesi gerektiği açık bir şekilde ifade edildi. Toplantıda ayrıca bazı üye ülkelerin Türkiye-AB ilişkilerini esir almasına müsaade edilmemesi gerektiğinin önemi vurgulandı.

Çeşitli mecralarda dile getirilen Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız konuya açıklık getirerek, kadına karşı şiddetin küresel bir sorun olduğu ve bu şiddetin her türüyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Mevcut yasalar çerçevesinde hukuki mekanizmaların daha da güçlendirilerek kadına karşı şiddetle mücadelede çok daha etkin neticelere ulaşılacağı ifade edildi.” (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan

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