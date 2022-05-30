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  4. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile kritik görüşme

30.05.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile kritik görüşme

İbrahim Kalın ile Jake Sullivan kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nın hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi. Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe de dile getirildi. Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi.

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İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ KONUSU

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dahil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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