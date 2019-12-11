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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2019'un son kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi. Kalın, Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Kalın, "Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

(Dörtlü Suriye Zirvesi) Suriye toplantısının ikincisi Şubat'ta İstanbul'da olacak.

Turizm gelirleri artıyor, 50 milyon turist hedefi uzak değil.

Yarın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri verilecek.

(Barış Pınarı Harekatı) ABD ve Rusya ile anlaşma sonrası gelişmeler izleniyor. Güvenli Bölge'nin kurulması için BM ile çalışma sürüyor. Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

"ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞECEK"

Cumhurbaşkanımızın birazdan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi olacak.

(Suriye'de anayasa çalışması) Rejimin özgür seçimden kaçtığını gayet iyi biliyoruz.

(Libya'da siyasi karışıklık) Siyasi sürecin BM çatısı altında yürümesi için çalışacağız.

(Siyasette mal varlığı tartışması) Cumhurbaşkanımızın mal varlığı, mal beyanı bellidir.

DAVUTOĞLU ZİYARETİ AÇIKLAMASI

(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacan'ı ziyareti) Feyzullah Kıyıklık, AK Parti’de yıllarca siyaset yapan bir büyüğümüz. Şu an kendisi AK Parti’de değil. Erdoğan’ın bu konuda bir talimatı olmamıştır. Kendi açıklamasında ne amaçla gittiği belirtiliyor. Herhangi bir görevlendirme söz konusu değildir.

(ABD ile F-35 gerilimi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda. Kongre üyeleri konuyu tamamen siyasileştirdi.

(Avrupa'dan füze alımı tartışması) Türkiye SAMP-T almayacağım demedi süreci Avrupa yavaşlattı.

(Trafikte çakarlı araç kısıtlaması) Eskiye göre 50'ye 1 oranında azalma söz konusu oldu.

(Doğa Koleji'nde maaş krizi) Öncelik öğrencilerin mağduriyetlerini önlemek. Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var. Umarız bu süreçten çıkarlar, mali sorunlarını çözerler.

(Libya ile Akdeniz anlaşması) Tepkileri anlamakta zorlanıyoruz.

(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar.

ABD'DEKİ YAPTIRIM TASARISI

(Türkiye'ye ambargo uygulanmasına yönelik tasarı ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda onaylandı, ne demek istersiniz?) Bunun bizim S-400 kullanmamıza dönük bir tepkisi olmayacaktır. Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. S-400'ler alındı, o iş bitti. Bunlar ihtimal dahilindedir. CAATSA'da seçilmesi gereken maddeler var biliyorsunuz. Sayın Trump'ın iyi niyette olduğunu biliyoruz. Kongre'den geçmiş bir yasa olduğu için eli kolu bağlı. Yaptırım tasarısında bulunan 12 maddeden hangilerini seçeceği de başkana kalmış bir şey. Kongre üyelerinin gerçeklere kulaklarını kapattıkları anlaşılıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Görüşümüz açık ve net.

ABD'DE TÜRKİYE'YE KARŞI YAPTIRIM ÖNGÖREN TASARI ONAYLANDI

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerce hazırlanan yaptırım tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi.

Tasarının, Senato tarafından ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor.

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