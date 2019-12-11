Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

(Barış Pınarı Harekatı) ABD ve Rusya ile anlaşma sonrası gelişmeler izleniyor. Güvenli Bölge'nin kurulması için BM ile çalışma sürüyor. Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

Turizm gelirleri artıyor, 50 milyon turist hedefi uzak değil.

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

DAVUTOĞLU ZİYARETİ AÇIKLAMASI

(Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacan'ı ziyareti) Feyzullah Kıyıklık, AK Parti’de yıllarca siyaset yapan bir büyüğümüz. Şu an kendisi AK Parti’de değil. Erdoğan’ın bu konuda bir talimatı olmamıştır. Kendi açıklamasında ne amaçla gittiği belirtiliyor. Herhangi bir görevlendirme söz konusu değildir.

(ABD ile F-35 gerilimi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda. Kongre üyeleri konuyu tamamen siyasileştirdi.

(Avrupa'dan füze alımı tartışması) Türkiye SAMP-T almayacağım demedi süreci Avrupa yavaşlattı.

(Trafikte çakarlı araç kısıtlaması) Eskiye göre 50'ye 1 oranında azalma söz konusu oldu.

(Doğa Koleji'nde maaş krizi) Öncelik öğrencilerin mağduriyetlerini önlemek. Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var. Umarız bu süreçten çıkarlar, mali sorunlarını çözerler.

(Libya ile Akdeniz anlaşması) Tepkileri anlamakta zorlanıyoruz.

(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar.