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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 02:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabı üzerinden, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen bir konferansa ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu’nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır. Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa’nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir” ifadelerini kullandı.

"BU SKANDALI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Kalın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuşlardır. Akl-ı selim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz.” (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı İbrahim Kalın Avrupa Parlamentosu PKK

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