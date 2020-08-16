Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a tepki: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ’ın 16 Ocak’ta New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği ve görüntüleri internete yeni düşen mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tartışma yarattı. Biden’ın başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak’ istediğini belirtti. Obama yönetiminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak yorumlanan açıklamalarında “Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle” ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’İ DE HEDEF ALDI

Biden, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan eylemlerini de hedef aldı. Biden, “Bölgedeki müttefiklerimizi de yanımıza alarak bölgede onu nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili eylemleri ve görüşülmesi uzun sürecek çok sayıda başka şey hakkında. Ancak (sorunuza) cevabım evet. (Türkiye) konusunda oldukça endişeliyim” ifadelerini kullandı.

BİDEN’A TEPKİ YAĞDI

Joe Biden’ın skandal sözlerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki gösterildi. Biden’a siyasetten gelen tepkiler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!