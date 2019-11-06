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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı sözücüsü ibrahim kalın Suriye

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