Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."

Suriye’de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek. https://t.co/DKqb9hQGPe — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 6, 2019

Kaynak: DHA



