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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan düzensiz göçmen açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzensiz göçmenlerle ilgili krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan düzensiz göçmen açıklaması

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3,7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

'KRİZ BÜYÜYOR VE GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR'

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA


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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzensiz göçmen

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