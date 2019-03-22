Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan 'Golan Tepeleri' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleleri’ne ilişkin açıklamasına Twitter’dan hesabından tepki gösterdi.

Kalın, “Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ŞİDDET VE ACIYA YOL AÇAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir.

(İHA)

