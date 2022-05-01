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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Kiev’e kritik ziyaret

01.05.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ederken Türkiye'den Ukrayna'ya önemli bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Kiev’e kritik ziyaret

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm dünyanın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Türkiye'den kritik bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İFTAR YEMEĞİ

Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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