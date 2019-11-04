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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 18:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'ki kabine toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.05'te başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Tel Tamir kasabası, bizim harekat alanımızın dışındadır. Burası YPG'nin kontrolü altında olan bir bölgedir.

(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor.

(YPG'nin Tel Tamir'deki taciz/saldırıları) Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar.

YPG romantizmi üzerinden terörle mücadele yapılamaz.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Rusya'yla ikinci ortak devriyenin yarın yapılması planlanmakta.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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