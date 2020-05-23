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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2020 20:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, siyasi partiler arası milletvekili transferi tartışmasıyla ilgili, "Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'nin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsün nasıl davranacağıyla ilgili elimizde henüz bir bilgi yok. Üç nokta, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda kurallara bir müddet daha uyacağız" dedi.

Türkiye'nin yardım çalışmalarını değerlendiren Kalın, "Zor dönemde insani diplomasinin mümkün olduğunu gösterdik" şeklinde konuştu.

İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Turizm sektörünün haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek.Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak"

"Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı. Şu anda da vatandaşlarımızın maskeye ulaşma konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ama maske dağıtımında zaman zaman sıkıntı oldu."

"Haziran'ın ilk haftası Ankara dönüş söz konusu olabilir."

"Muhtemelen yurt dışı seyahatlarımızı bir müddet daha erteleyeceğiz. Belki bu yıl BM Genel Kurulu toplantıları da fiziki olarak New York'ta değil, video konferans yoluyla yapılacak."

"Türkiye sağlık turizminde çok ciddi avantajlar sağladı."

"Herkesin sosyo-ekonomik sistemi bir bakıma test edildi, biz iyi çıktık. Sağlık alanında, gıda alanında, siber alanda. Türkiye gıda noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Ancak 2020 dünyada tüm ekonomiler için bir kayıp yılı olacak."

"Bilim Kurulu çalışmalarına devam edecek."

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ TARTIŞMASI

"Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir."

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN MÜZİK YAYINI

"Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor."

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI'IN İSTİFASI

"Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir."

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

"Biz Libya halkının yaklaşık 10 yıldır içinde bulunduğu kaostan çıkmasını istiyoruz. Biz bu konudaki çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. Ulusal Mutabakat hükümetine bizim desteğimiz devam etti, bundan sonra da devam edecek. Hafter bugüne kadar hiçbir barış anlaşmasına, ateşkese uymadı. Türkiye Hafter'in tehdiklerine boyun eğmez. Batı da bize Hafter'in güvenilmez olduğunu söylüyor. Uluslararası toplumun Hafter7e tavır alması gerekir. Bizim bir an önce siyasi çözüm masasına dönmemiz geriyor. ABD yönetiminin Libya konusunda odaklanma sorunu var. "

PYD-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

"Suriye'de terörle ilgili bir grup muhatap alınamaz. Nasıl Türkiye'de PKK Kürtlerin temsilcisi değilse, Suriye'de de PYD ve YPG oradaki Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söylüyorum."

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