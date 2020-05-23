Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

"Muhtemelen yurt dışı seyahatlarımızı bir müddet daha erteleyeceğiz. Belki bu yıl BM Genel Kurulu toplantıları da fiziki olarak New York'ta değil, video konferans yoluyla yapılacak."

"Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı. Şu anda da vatandaşlarımızın maskeye ulaşma konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ama maske dağıtımında zaman zaman sıkıntı oldu."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Virüsün nasıl davranacağıyla ilgili elimizde henüz bir bilgi yok. Üç nokta, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda kurallara bir müddet daha uyacağız" dedi.

"Türkiye sağlık turizminde çok ciddi avantajlar sağladı."

"Herkesin sosyo-ekonomik sistemi bir bakıma test edildi, biz iyi çıktık. Sağlık alanında, gıda alanında, siber alanda. Türkiye gıda noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Ancak 2020 dünyada tüm ekonomiler için bir kayıp yılı olacak."

"Bilim Kurulu çalışmalarına devam edecek."

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ TARTIŞMASI

"Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir."

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN MÜZİK YAYINI

"Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor."

TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI'IN İSTİFASI

"Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir."