HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir.' ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, ' Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan operasyona ilişkin yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından Suriye ve güvenli bölge konularında değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir. Türkiye, Kürtleri de öldüren ve onlara baskı uygulayan bir terör örgütüyle mücadele etmektedir." ifadesine yer verdi.

Suriye'nin kuzeyine harekat ne zaman başlayacak?Suriye'nin kuzeyine harekat ne zaman başlayacak?

Güvenli bölgenin iki amaca hizmet edeceğini belirten Kalın, "Bunlar, terörist unsurları yok ederek Türkiye'nin sınırlarının korunması ve mültecilerin evlerine dönmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine de değinerek "Türkiye, DEAŞ ile mücadeleyi de sürdürecektir ve örgütün herhangi bir şekilde geri dönmesine izin vermeyecektir." mesajını paylaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, Suriye'de çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak Türkiye, artık bir dakika bile bekleyemez" dedi.

Kaynak: AA

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklamaAhmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama
MYP Lideri Yılmaz "Fırat’ın Doğusu için çok sıkı plan yapılmalı"MYP Lideri Yılmaz "Fırat’ın Doğusu için çok sıkı plan yapılmalı"
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Suriye

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş’a 1 yıl 3 ay hapis

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Sırbistan uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına eşlik etti

Sırbistan uçakları Erdoğan'a böyle eşlik etti

Suriye'nin kuzeyine harekat ne zaman başlayacak?

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yönelik dikkat çeken tweet!

MHP İstanbul İl Başkanı'ndan dikkat çeken tweet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.