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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yunanistan yargısının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi hakkında "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı FETÖ 15 Temmuz

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