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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Fırat'ın doğusu) Burada Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz."


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