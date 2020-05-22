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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien görüşmesinde ikili ilişkiler, koronavirüs ile mücadele, NATO dayanışması, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Libya’da BM’nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek verilmesi ve Hafter’ın hukuk dışı eylem ve saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi. Suriye krizine çözüm bulunması ve terörün her türüne karşı mücadele için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Bu kritik günlerde NATO dayanışmasının öneminin altı çizildi.

Kaynak: DHA


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