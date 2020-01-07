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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek."
POLİTİKA
HABERLERİ
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07.01.2020 19:35 |
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek."