Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'n icraat programıyla ilgili bir sunumu oldu. Konulan hedeflere yüzde 95'ler oranında ulaşıldığı tespit edildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaş odaklı, rasyonel odaklı br sistem. Halk oylamasıyla kabul edlen bu sistem bir yılını tamamladı. Bir yıllık yeni sistemde hangi alanlarda başarılı olduk, hangi alanlarda yeni adımlar atılması gerekiyor bununla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapacak.

Terörle mücadele her yönüyle kararlı bir şekilde sürüyor.

(Diyarbakır'da annelerin eylemi) Bu cesareti göstermeleri büyük önem arzediyor. Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici.

Astana ve Cenevre sürecinde Türkiye aktif ve merkezi rol oynamaya devam ediyor.

(ABD ile güvenli bölge) Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak. Kapsamlı, mültecilerin dönmesini içeren bir konudur. Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz. Sürecin hızlandırılması gerekmektedir.