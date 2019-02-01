Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Katar Milli Takımı'nı kutladı

Caner ÜNVER - ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda, "2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
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