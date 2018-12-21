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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Makedonya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Makedonya’da

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Makedonya’nın NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile görüştü.

Kalın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, başkent Üsküp’teki Başbakanlık binasında Makedonya’nın NATO Ulusal Koordinatörü Pendarovski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Makedonya heyetinde Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Petar Atanasov ile Milletvekili Muhammed Zekiri de hazır bulundu.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle başkent Üsküp’te düzenlenecek etkinliklere katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Makedonya Türkiye

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