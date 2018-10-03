HABER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor."


PARTNERİstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!İstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!
İYİ Parti'de ilçe başkanlarının da istifası istendiİYİ Parti'de ilçe başkanlarının da istifası istendi
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, aday adaylığını açıkladıEdirne Belediye Başkanı Gürkan, aday adaylığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.