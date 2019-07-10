Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, İdlib Mutabakatı’nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye’nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.

Ayrıca yakın zamanda Türkiye, Rusya, İran’ın katılımıyla yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirve ve müteakiben Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya ile gerçekleşecek dörtlü zirvenin gündemi ve tarihleri değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Suriye konusunda iki ülke iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine, vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin de altı çizildi.

