Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “S-400 günler içerisinde Türkiye’ye gelecek”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1 yıllık değerlendirilmesine yönelik Kalın, şunları söyledi:

“Yeni ihtiyaçlar meydana çıktıkça, yeni sınamalar ortaya çıktıkça buna göre sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması, yeni unsurların ilave edilmesi normaldir. Ana yapısı itibariyle sistem şu anda uygulanan, kabul edilmiş olan, halkın oyuyla hayata geçirilmiş olan bir sistemdir. Bunun değişik unsurları var. Kabine bunun bir ayağıdır. Başkanlıklar olarak ifade ettiğimiz kurumlar bunun başka bir ayağıdır. Ayrıca politika kurulları bu sistemin önemli unsurlarındandır. Kurulan ofisler de önemli ayaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu kurumlar her biri kendi alanlarında yoğun bir şekilde çalışmakta ve aynı zamanda diğer kurumlarla eşgüdüm halinde hareket etmektedir. Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, önemli konularda Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. Performansta buna göre ölçülmektedir. Önümüze koyduğumuz hedeflere ne kadar sürede ne kadar ulaşabildik. Bu konuda elimizde objektif kriterlere dayalı güzel bir sistem var. Bununla ilgili her bir kurumun değerlendirilmesi yapılmakta, daha önce yüz günlük eylem planları açıklamıştık. Bunların hayata geçirilmesi sürecinde de millete hizmet doğrudan daha etkin ve hızlı bir şekilde götürülebiliyor mu, götürülen hizmetin maliyeti düşürülüyor mu? 9 tane politika kurulu var ve her bir kurulda sağlıktan milli eğitime, dış politika ve güvenlikten diğer alanlara kadar yeni sistemin politika üretme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak görüşler bir araya getiriliyor, uzmanlardan görüşler alınıyor, ilgili bakanlıklardan brifingler alınıyor ve bu politika kurulları toplanan bu bilgiler çerçevesinde bir perspektif geliştirerek önerilerini Cumhurbaşkanlığı makamına sunuyor. Diğer kurullarımızda aynı hedef çerçevesinde bir çalışma yapmaktadır. Bütün kurullarımız düzenli bir şekilde toplanıyor. Toplantılarında ilgili kurumlardan bilgi, belge almak suretiyle büyük fotoğrafın içerisinde yeni politikalar nasıl oluşturulur bunun çalışmasını yapıyor. Burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hedefleri açısından bakıldığında büyük bir çabanın, başarının ve gayretin olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi dinamik, ihtiyaçları sürekli yenilenen bir ülkenin ihtiyaçlara göre belli değerlendirmeler yapması gayet normaldir, revizyonlar yapması gayet normaldir. Cumhurbaşkanımızda bizzat icranın başı olarak elbette bütün bu süreçleri birebir takip etmekte, bunlar kabine toplantılarında değerlendirilmekte, kendisine rapor olarak verilmektedir. Bu sistemin nihai amacı millete hizmetin en etkin ve kolay bir şekilde, kaliteli bir şekilde ulaştırmaktır.”