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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 05:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sürgün edilen Kırım Tatarlarını andı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75’inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "18 Mayıs 1944’te sürgüne gönderilen 400 binden fazla Kırım Tatarı’nın ve hayatını kaybeden on binlerce kardeşimizin acısını unutmadık, unutmayacağız. Kırım’ın ilhakını tanımayan Türkiye, her daim Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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